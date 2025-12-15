MWM: готовность британского флота атомных подлодок близка к нулю

Матиас резко раскритиковал состояние британского подводного флота, говорится в статье. По его словам, ВМФ Британии страдает от «шокирующе низкой готовности», а сокращение бюджета и «колоссальный просчет» в работе с ключевым персоналом только усугубили проблему.
Великобритания больше не в состоянии управлять программой создания атомных подводных лодок… Эффективность всех аспектов программы продолжает ухудшаться. Это беспрецедентная ситуация… Это катастрофический провал в плане преемственности и планирования руководства.
Он призвал британское правительство выйти из пакта AUKUS с Австралией и США, который предусматривает поставку британскому ВМФ до 12 новых атомных субмарин, а вместо этого сосредоточиться на более «бюджетных» системах, таких как небольшие беспилотные подводные средства.
Хотя шестой корабль класса Astute HMS Agamemnon был введен в эксплуатацию в сентябре, «неприятная правда заключается в том, что на его постройку ушло более 13 лет», сказал контр-адмирал. По его словам, это самый длительный срок строительства подводной лодки для ВМФ Британии.
Матиас не одинок в своей критике, отмечает MWM. В ноябре Саймон Кейс, курирующий план строительства британских субмарин, проинформировал парламентский Комитет по обороне о том, что «десятилетия халатного отношения» серьезно ослабили отрасль.
Каким-то образом мы стали самой сконфуженной ядерной державой в мире.
В июне стало известно, что Министерство обороны Великобритании планирует профинансировать расширение флота атомных ударных подлодок более чем в два раза — с пяти до 12, уточняет издание. Однако перспективы строительства этих субмарин при бюджете менее 40 млрд долларов серьезно ограничивают значительный перерасход средств и снижение производительности британских оружейных программ.
К тому же выяснилось, что подлодки класса Astute не способны развивать заявленную максимальную скорость и страдают от протечек, коррозии и проблем с безотказной работой, обращает внимание MWM. При этом их стоимость превышает 2 млрд долларов, тогда как стоимость кораблей следующего поколения SSN-AUKUS приблизится к 4 млрд долларов с учетом инфляции, передовых силовых установок, средств защиты, связи и оружейных технологий.