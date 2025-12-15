MWM: готовность британского флота атомных подлодок близка к нулю

К тому же выяснилось, что подлодки класса Astute не способны развивать заявленную максимальную скорость и страдают от протечек, коррозии и проблем с безотказной работой, обращает внимание MWM. При этом их стоимость превышает 2 млрд долларов, тогда как стоимость кораблей следующего поколения SSN-AUKUS приблизится к 4 млрд долларов с учетом инфляции, передовых силовых установок, средств защиты, связи и оружейных технологий.