В Ростовской области произошла первая в сезоне гибель на льду

ЧП случилось в хуторе Ленина Аксайского района. Под лед провалились двое детей десяти лет. Свидетели происшествия самостоятельно извлекли ребят из воды, однако один из мальчиков погиб до приезда скорой помощи. Второго ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.