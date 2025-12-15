Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области произошла первая в сезоне гибель на льду

В Ростовской области двое детей провалились под лед, один погиб.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошла первая в этом зимнем сезоне трагедия на водных объектах. Как сообщили в главном управлении МЧС России по региону, 15 декабря погиб 10-летний мальчик.

ЧП случилось в хуторе Ленина Аксайского района. Под лед провалились двое детей десяти лет. Свидетели происшествия самостоятельно извлекли ребят из воды, однако один из мальчиков погиб до приезда скорой помощи. Второго ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

Спасатели напоминают, что период ледообразования является наиболее опасным. Несмотря на минусовые температуры и появление ледяного покрова на водоемах со слабым течением, лед остается крайне тонким и не способен выдержать даже минимальную нагрузку.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.