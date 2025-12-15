О пропавшем пенсионере из Башкирии никаких вестей уже три дня: волонтеры обратились с просьбой

В Башкирии разыскивают 72-летнего Фирдауса Абсалямова, жителя деревни Кулушево (Кармаскалинский район). Его местонахождение неизвестно с минувшей пятницы — 12 декабря. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан».
Приметы пропавшего: рост — 165 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. Предположительно, в день исчезновения он был одет в черную куртку, черные брюки, черные сапоги-дутики и черную шапку.
Поисковики просят всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшего, немедленно сообщить на горячую линию поискового отряда 8 (800) 700−54−52 или по единому номеру экстренных служб 112.
Также волонтеры просят о помощи добровольцев, готовых присоединиться к поисково-спасательным мероприятиям.
