Путин поручил создать единую линейку школьных учебников по географии

Путин поручил обеспечить создание единой линейки школьных учебников по географии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по географии, доложить до 1 апреля.

Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам XVII съезда всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» и заседания её попечительского совета 23 октября.

«Правительству Российской Федерации… с привлечением всероссийской общественной организации “Русское географическое общество”, федерального государственного бюджетного учреждения “Российская академия наук”, заинтересованных образовательных организаций высшего образования и научных организаций обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по географии для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования», — говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2026 года, ответственный — премьер России Михаил Мишустин.