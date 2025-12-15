Путин поручил создать единую линейку школьных учебников по географии

«Правительству Российской Федерации… с привлечением всероссийской общественной организации “Русское географическое общество”, федерального государственного бюджетного учреждения “Российская академия наук”, заинтересованных образовательных организаций высшего образования и научных организаций обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по географии для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования», — говорится в перечне поручений.