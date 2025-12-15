Созданы гибкие сенсоры давления и температуры для умных протезов

Как объясняют исследователи, это стало возможным благодаря тому, что созданные ими датчики реагируют на изменение давления и температуры по-разному: при изменении давления их электрическое сопротивление падает, а емкость растет, тогда как при нагреве оба параметра уменьшаются. Также разработка российских ученых обладает примерно в два-четыре раза большей чувствительностью к колебаниям давления, чем уже существующие аналоги на базе других материалов из оксида цинка.