На Ростовской ТЭЦ-2 демонтирован аварийный участок трубы

В результате повреждения трубопровода большого диаметра без отопления и горячего водоснабжения остались более 1400 многоквартирных домов и соцобъектов в нескольких районах города. Перед службами поставлена задача привлечь все силы для восстановления подачи ресурсов в кратчайшие сроки.