На Ростовской ТЭЦ-2 демонтирован аварийный участок трубы

В Ростове устанавливают новую трубу на ТЭЦ-2 вместо поврежденной.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о ходе ликвидации аварии на ТЭЦ-2. По данным компании «Лукойл-Ростовэнерго», которой принадлежит станция, дефектный участок теплопровода уже демонтирован. Сейчас на объекте ведется установка новой трубы.

Ранее, после происшествия утром 15 декабря, был введен режим повышенной готовности для городских коммунальных служб.

В результате повреждения трубопровода большого диаметра без отопления и горячего водоснабжения остались более 1400 многоквартирных домов и соцобъектов в нескольких районах города. Перед службами поставлена задача привлечь все силы для восстановления подачи ресурсов в кратчайшие сроки.

Согласно планам, работы по устранению аварии должны завершиться до 20:00 15 декабря. Наполнение системы и поэтапное восстановление теплоснабжения планируется до конца суток. Для оперативного запуска циркуляции в домах сформированы дополнительные бригады, которые будут работать совместно с управляющими компаниями.

