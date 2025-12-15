Путин подписал закон о запрете сплошных рубок на Байкале

Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее называл этот закон взвешенным, отмечая, что тот защищает озеро Байкал, в том числе от неочищенных стоков, давая возможность построить очистные сооружения. Одновременно, по его словам, защищаются люди от пожаров, обеспечиваются их социальные права. А губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отмечал, что принятые поправки открывают возможности для создания селезащитных сооружений, которые обезопасят населенные пункты от возможного схода сели.