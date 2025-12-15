Ричмонд
Уфимец потратил на курсы 194 тысячи рублей, а потом получил 306 тысяч: как ему это удалось

В Уфе с компании взыскали 306 тысяч рублей за отказ вернуть деньги за обучение.

Источник: Комсомольская правда

Житель Уфы через суд добился возврата крупной суммы, уплаченной за образовательные услуги, от которых он отказался в день заключения договора. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Башкирии, мужчина заключил соглашение с ООО «ЭдЭкс» на сумму 194 457 рублей, но сразу же принял решение отказаться от обучения.

После обращения с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги компания проигнорировала его претензии в добровольном порядке. В результате уфимец был вынужден обратиться в суд.

В ходе разбирательства специалисты Роспотребнадзора подготовили и направили в суд экспертное заключение, поддержав позицию истца. Орджоникидзевский районный суд Уфы согласился с доводами надзорного ведомства.

Решением суда ООО «ЭдЭкс» обязано выплатить потребителю 306 756 рублей 25 копеек. В эту сумму включены стоимость обучения по договору (194 457 рублей), а также проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсация морального вреда и штраф — всего 112 299 рублей 25 копеек.

Роспотребнадзор напоминает, что в случае нарушения прав потребителей и невозможности решить вопрос добровольно граждане могут обратиться за помощью к специалистам ведомства, которые готовы оказать содействие в судебной защите.

