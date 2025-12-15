Уфимец потратил на курсы 194 тысячи рублей, а потом получил 306 тысяч: как ему это удалось

Житель Уфы через суд добился возврата крупной суммы, уплаченной за образовательные услуги, от которых он отказался в день заключения договора. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Башкирии, мужчина заключил соглашение с ООО «ЭдЭкс» на сумму 194 457 рублей, но сразу же принял решение отказаться от обучения.