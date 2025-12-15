Путин поручил продумать проведение смен РГО в детских лагерях

«Минпросвещения России подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и представить предложения по включению профильных смен, проводимых Всероссийской общественной организацией “Русское географическое общество”, в программы федеральных и региональных организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе по созданию научно-просветительских модулей Русского географического общества “География в кубе” с пилотным проектом, осуществляемым на базе Международного детского центра “Артек”, — говорится в тексте поручений.