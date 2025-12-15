Волшебство, торжество, подарки. Как в регионах стартовала акция «Наши дети»

В Беларуси стартовала республиканская новогодняя благотворительная акция «Наши дети». Главной площадкой стал Гомельский дворцово-парковый ансамбль. В городе над Сожем собрались 350 ребят из области. Участники из других областей Беларуси стали свидетелями старта благотворительного марафона добра, чудес и волшебства, присоединившись к новогоднему телемосту.
Петкевич: акция «Наши дети» уже стала частью белорусской культуры Воспитанники центра коррекционно-развивающего обучения в Гомеле принимали подарки в ходе акции «Наши дети».
Хорошее дело делаем. В Брестской области праздник дойдет до каждого ребенка.
В Брестской области старт акции дали в резиденции Деда Мороза в Национальном парке «Беловежская пуща». Учащаяся 7-го класса средней школы деревни Скоки София Ярмак второй раз принимает участие в мероприятии. «Я люблю такую атмосферу, когда все украшено, вокруг сказочные персонажи, музыка и весело. В прошлом году я впервые участвовала в утреннике для ребят, которые лежали в больнице. Тогда я играла главную роль в сказке — Машу. В этом году я играю Матроскина. Мне нравится. Новый год — особенный праздник, в это время случается волшебство. Оно всегда происходит, просто иногда некоторые этого не замечают», — уверена девочка.
Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик отметил, что праздник придет в регионе к каждому ребенку. «Мы обязательно встретимся и с теми детьми, которые по состоянию здоровья находятся в учреждениях здравоохранения. Все мероприятия у нас расписаны. И сегодня мы начинаем посещать детей и дарить им тепло и, конечно же, подарки, которые уже приготовлены для них. Акция “Наши дети” настолько масштабна, практически все промышленные предприятия как частной, так и государственной формы собственности принимают в ней активное участие. Наши ребята поедут на главную елку в Минск. Такая же елка, только областная, пройдет у нас. Старт акции сегодня дали 350 наших ребят, им мы вручили подарки от Брестского исполнительного комитета. Хорошее дело делаем», — подчеркнул он.
Чтобы дети почувствовали новогоднее волшебство. В Витебске предприятия активно участвуют в акции.
В Витебской области марафон добра и детской радости стартовал в концертном зале «Витебск». Юные зрители увидели новогодний интерактивный мюзикл «Калейдоскоп воображения» и театрализованное представление «Новогодний бум, или Музыкально-игровое руководство к счастью». Основной концепцией республиканского открытия акции стал собирательный образ «Академии добрых дел» как символа добра, взаимопомощи, объединяющий всю Беларусь.
«Завтра у нас пройдет областной бал, — проинформировал начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома. — Ни один ребенок не останется без внимания. Наша основная задача — подарить каждому ребенку праздник. Хочу отметить очень высокую активность взрослых. Это не только представители госорганов, местных органов власти, но и предприятий, организаций, общественных объединений — все откликаются, оказывают помощь, проводят свои акции, мероприятия, чтобы каждый ребенок почувствовал новогоднее волшебство».
«Чтобы все дети получили подарки». В Гродненской области дети загадывают новогодние желания.
Мелиссе Свитиной 11 лет. Она участвовала в прямом эфире старта акции «Наши дети». «Я начала готовиться к празднику неделю назад — тщательно продумывала наряд. Несмотря на то, что по сценарию моя роль без слов, я просто красиво стояла у елки, мне очень понравилось. Было торжественно и весело. Надеюсь, этот Новый год будет волшебным. А в качестве подарка я загадаю собаку», — поделилась девочка.
Аделине Минченя 8 лет. Она на открытии выступала в роли сказочной феи. «Такие праздники всегда проходят весело, я очень рада, что праздник в этом году для меня начался так рано. Сегодня с загадала, чтобы все дети в нашей стране получили подарки на Новый год», — рассказала она.
Начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик отметил, что в регионе каждый район дал старт акции «Наши дети» отдельным мероприятием. «Область готова к проведению акции — идут репетиции, приобретены подарки. Наша задача — чтобы каждый ребенок стал участником встречи Нового года в атмосфере волшебства, тепла и добра, независимо от того, находится он в семье, в учреждении здравоохранения, в социально-педагогическом центре, в центре коррекционно-развивающего обучения, в детском доме или на утреннике в детсаду. Самое крупное из наших мероприятий — благотворительная акция, которая пройдет в филармонии, — ежегодная елка от имени губернатора. Кроме того, около 150 детей области примут участие в мероприятиях во Дворце Республики и Дворце Независимости, которые пройдут на зимних каникулах. Все учреждения образования будут посещены представителями органов власти, высшими должностными лицами, руководством Гродненской области. Традиционно 23 декабря пройдет областной бал учащейся молодежи, в нем примут участие студенты, учащиеся колледжей и учреждений общего среднего образования», — констатировал он.
Взрослые в ответе за чудо. В Могилевской области дали старт в областном центре творчества.
Могилевская область присоединилась к республиканской акции «Наши дети». Телемост с другими регионами состоялся в Могилевском областном центре творчества.
Начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Людмила Здорикова подчеркнула, что акция «Наши дети» — добрая, светлая и сказочная традиция, которая шагает по стране уже не один десяток лет. «Каждый ребенок ждет чуда в эти предновогодние праздники и ждет этой доброй, светлой акции. Мы, взрослые, в ответе за наших детей, за то, чтобы их вера в чудо, счастье и волшебство не покинула их никогда, чтобы наши дети были счастливы, чтобы они были добрыми и с улыбкой смотрели на этот мир. Все в наших руках. Мы сегодня запустили целый марафон добрых дел. В первую очередь праздник будет организован для тех детей, для которых его не смогли организовать их родители, — детей из социально уязвимых слоев населения, тех, кто сейчас находится в приютах, учреждениях здравоохранения, чтобы праздник был у каждого ребенка. Самые заветные желания загадываются в канун Нового года, а самые искренние желания — у наших детей. Поэтому эти желания должны осуществиться. У каждого взрослого сейчас есть уникальная возможность стать волшебником и помочь Деду Морозу исполнить самые заветные детские мечты», — отметила она.
В Минской области зажгли звезды в агрогородке Старый Свержень Столбцовского района.
В Минской области в агрогородке Старый Свержень Столбцовского района старт акции «Наши дети» был дан областным арт-фестивалем «Зажигаем звезды». Участники областного арт-фестиваля представили свои таланты в семи номинациях: вокал, исполнение на музыкальных инструментах, литературное творчество, хореография, театральное искусство, прикладное художественное и изобразительное творчество.
«Мы даем старт доброй акции в разных уголках Минской области. И сегодня впервые с 2018 года праздник проходит в сельской местности. Расширяется формат фестиваля — он становится богаче, объединяя все большее количество участников. Дети, которые обучаются в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, целенаправленно в течение года готовятся к этому мероприятию, взаимодействуя в рамках инклюзии со школами, домами культуры. Мы создаем условия для этой категории ребят, и приятно, что не только педагоги, но родители активно принимают участие в этом», — отметил начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Николай Башко.
Из 48 заявок творческих номеров для участия в финале арт-фестиваля организационный комитет отобрал 16 номеров гала-концерта. В номинациях «Прикладное художественное творчество» и «Изобразительное творчество» представлено 424 работы, а для выставки отобрано более 60.
«Мы отобрали лучшие работы, и поощрение за них приблизит для ребят всегда сказочное наступление Нового года», — подчеркнул Николай Башко.
Областная елка для самых талантливых юных жителей Минской области пройдет 20 декабря в Солигорске.
Беларусь будет счастливой, когда будут счастливы наши дети.
В столице старт акции дали в Минском государственном дворце детей и молодежи. Официальное открытие прошло в формате телемоста, объединившего все регионы страны. Минские участники, как и их сверстники из других областей, передали свои поздравления. В частности, воспитанники образцового ансамбля танца «Чабарок» представили яркий праздничный номер.
Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский констатировал, что наступает самый долгожданный праздник детей и взрослых. «Акция направлена на то, чтобы каждый ребенок, каждый житель нашей страны был окружен вниманием, заботой, принял участие в новогодних мероприятиях. Дети требуют такого внимания, и главная задача каждого взрослого — подарить им праздник. В преддверии Нового года всех юных жителей Минска ожидает множество мероприятий. Например, 23 декабря в Белгосцирке состоится театрализованное новогоднее представление с участием руководства Мингорисполкома. Белгосцирк подготовил прекрасную новую программу, я думаю, все будут довольны. В каждой школе и детском саду пройдут новогодние мероприятия для всех категорий детей. Особое внимание, конечно, мы уделим детям-сиротам, воспитанникам детских домов, социальных приютов, детям, которые находятся на лечении в больницах. Мы всех их поздравим. Город традиционно закупил подарки — более 54 тыс. сладких наборов будет вручено детям за счет средств бюджета Минска. В каждом районе пройдут новогодние представления с участием глав администраций. Очень активное участие в этом году принимают предприятия города, они выразили желание прийти в детские учреждения, поздравить ребят, приготовили для них сладкие подарки и театрализованные представления. Беларусь будет счастливой, когда будут счастливы наши дети. На это и направлена наша акция», — подчеркнул он.
