Волшебство, торжество, подарки. Как в регионах стартовала акция «Наши дети»

Начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Людмила Здорикова подчеркнула, что акция «Наши дети» — добрая, светлая и сказочная традиция, которая шагает по стране уже не один десяток лет. «Каждый ребенок ждет чуда в эти предновогодние праздники и ждет этой доброй, светлой акции. Мы, взрослые, в ответе за наших детей, за то, чтобы их вера в чудо, счастье и волшебство не покинула их никогда, чтобы наши дети были счастливы, чтобы они были добрыми и с улыбкой смотрели на этот мир. Все в наших руках. Мы сегодня запустили целый марафон добрых дел. В первую очередь праздник будет организован для тех детей, для которых его не смогли организовать их родители, — детей из социально уязвимых слоев населения, тех, кто сейчас находится в приютах, учреждениях здравоохранения, чтобы праздник был у каждого ребенка. Самые заветные желания загадываются в канун Нового года, а самые искренние желания — у наших детей. Поэтому эти желания должны осуществиться. У каждого взрослого сейчас есть уникальная возможность стать волшебником и помочь Деду Морозу исполнить самые заветные детские мечты», — отметила она.