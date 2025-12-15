Минск засиял. Об особенностях городской праздничной иллюминации рассказали в «Мингорсвете»

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вместе с зажжением главной елки страны в городе засияла и световая иллюминация. О протяженности городской иллюминации и режиме ее работы рассказал журналистам директор унитарного предприятия «Мингорсвет» Александр Воробцов, передает корреспондент БЕЛТА.
«В столице световой иллюминацией оформлено более 28 городских площадок, активное участие в световом оформлении города принимают все субъекты хозяйствования Минска. Это порядка 342 км протяженности сети иллюминации», — рассказал Александр Воробцов.
Он пояснил, что это технические элементы, которые обеспечивают дополнительное световое украшение и освещение. География их размещения разнообразна. «Мингорсвет» активно развивает это направление городского благоустройства не только в центральной части города, но и в микрорайонах.
По словам Александра Воробцова, иллюминация появилась в микрорайоне Кунцевщина в сквере «Погулянка», в микрорайоне Восток в сквере «Белорусочка» и многих других местах.
«Одним из направлений деятельности является развитие улично-дорожной сети иллюминационного освещения. На участках проспекта Рокоссовского, улицы Нестерова, улицы Калиновского и проспекта Пушкина также появились дополнительные элементы светового оформления», — рассказал директор предприятия.
В городе появляется все больше световых фигур и инновационных композиций. «2025 год — это Год благоустройства и год 80-летия Победы, и у нас появились новая световая фигура — “Звезда Победы”, которая установлены на проспекте Независимости и Партизанском проспекте. К открытию Центра технического творчества световая фигура “Комета” появилась на улице Ванеева, а возле Национального футбольного стадиона по проспекту Партизанскому установлена световая композиция “Кубок”, — рассказал Александр Воробцов.
Предусмотрено ежедневное включение иллюминации с момента включения городского наружного освещения, и работать она будет до полуночи. «Предполагается работа до 15 января. В новогоднюю ночь и в рождественские праздники иллюминационное освещение будет работать всю ночь», — добавил директор «Мингорсвета».-0-