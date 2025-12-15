Минск засиял. Об особенностях городской праздничной иллюминации рассказали в «Мингорсвете»

В городе появляется все больше световых фигур и инновационных композиций. «2025 год — это Год благоустройства и год 80-летия Победы, и у нас появились новая световая фигура — “Звезда Победы”, которая установлены на проспекте Независимости и Партизанском проспекте. К открытию Центра технического творчества световая фигура “Комета” появилась на улице Ванеева, а возле Национального футбольного стадиона по проспекту Партизанскому установлена световая композиция “Кубок”, — рассказал Александр Воробцов.