Более 2 тыс. ледников будут ежегодно исчезать к середине столетия

В самом благоприятном случае, при потеплении климата на 1,5 градуса Цельсия за текущее столетие, данный «пик вымирания ледников» наступит в 2041 году. В его рамках Земля будет ежегодно терять около 2 тыс. ледовых массивов, в результате чего за весь век исчезнет около 100 из 200 тыс. ныне существующих горных ледовых массивов. При наиболее неблагоприятном сценарии этот пик сдвинется на 2055 год (около 4 тыс. ежегодно исчезающих ледников), в результате чего к концу столетия выживет лишь 18 тыс. самых крупных и холодных массивов.