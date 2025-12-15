Подобрана оптимальная атомная структура для протонных проводников

Главным минусом этих материалов является то, что они или быстро разрушаются в процессе эксплуатации, или же работают при очень высоких температурах, составляющих более 400 градусов Цельсия. Это связано с тем, что при более слабом нагреве окружающей среды протоны движутся через толщу проводников с очень медленной скоростью, что ограничивает мощность топливных элементов и пропускную способность каталитических систем.