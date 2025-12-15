Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белпочта» определила график работы в новогодние праздники

20, 24 и 26 декабря 2025 года городские и сельские отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы.

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белпочта» определила график работы в предпраздничные и праздничные дни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.

20, 24 и 26 декабря 2025 года городские и сельские отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы.

25 декабря 2025 года работают объекты почтовой связи, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте «Белпочты».

О режиме работы отделений почтовой связи можно также узнать в объектах почтовой связи. Информация о номерах телефонов объектов почтовой связи размещена на сайте «Белпочты» в разделе «Найти отделения».-0-