«Белпочта» определила график работы в новогодние праздники

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белпочта» определила график работы в предпраздничные и праздничные дни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.
20, 24 и 26 декабря 2025 года городские и сельские отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы.
25 декабря 2025 года работают объекты почтовой связи, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте «Белпочты».
О режиме работы отделений почтовой связи можно также узнать в объектах почтовой связи. Информация о номерах телефонов объектов почтовой связи размещена на сайте «Белпочты» в разделе «Найти отделения».-0-