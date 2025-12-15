«По-людски здесь». Беженец из Латвии о Беларуси и белорусах

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «Честный рассказ» на YouTube-канале БЕЛТА беженец из Латвии Роман Самуль поделился мнением о том, почему ему так нравится белорусское общество.
Рассуждая о том, чем покоряют белорусы, Роман Самуль отметил, что в первую очередь это простота людей, что очень подкупает. «Здесь люди еще не испорчены. У вас семейные ценности на первом месте. Я слышу, допустим, родители говорят, что надо сыну или дочке обязательно успеть купить какую-то квартиру, чтобы он мог не в общежитии жить, а в своей квартире, и начинать как-то самостоятельно двигаться по жизни», — сказал Роман Самуль.
Он обратил внимание, что такие планы в Латвии невоплотимые. «Это невозможно сделать в Латвии, там мы думаем в первую очередь, чтобы у сына просто была крыша, родительская. Тут у вас — забота о детях, о их будущем, нормальном образовании. Это самое главное на самом деле».
«Это не пропаганда». Сбежавшая из Латвии семья о том, чем покоряет Беларусь «Бог дал». О чем просила в минском монастыре семья беженцев из Латвии?
«По-людски именно здесь», — констатировал Роман Самуль.
Говоря о покупке и обустройстве дома в белорусской деревне, где он живет с женой и дочерью, Роман отметил, что семья почувствовала поддержку белорусов, местных жителей, которые приходили и приходят на помощь. «Здесь были старые деревья, некоторые больные, кусты — мы это все убирали с нашими друзьями белорусами. И нам помогали не за что-то, а за просто так, как говорится», — сказал он. -0-