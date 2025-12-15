«По-людски здесь». Беженец из Латвии о Беларуси и белорусах

Рассуждая о том, чем покоряют белорусы, Роман Самуль отметил, что в первую очередь это простота людей, что очень подкупает. «Здесь люди еще не испорчены. У вас семейные ценности на первом месте. Я слышу, допустим, родители говорят, что надо сыну или дочке обязательно успеть купить какую-то квартиру, чтобы он мог не в общежитии жить, а в своей квартире, и начинать как-то самостоятельно двигаться по жизни», — сказал Роман Самуль.