В Ростовской области перечислили даты выпускных в 2026 году

В правительстве Ростовской области назвали утвержденные даты проведения последних звонков и выпускных вечеров для школьников в 2026 году.
Согласно решению, последние звонки в школах области пройдут 26 мая, а выпускные вечера запланированы на 27 июня. Эти даты установлены в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ.
В праздничных мероприятиях примут участие более 45 тысяч девятиклассников и свыше 16 тысяч одиннадцатиклассников региона.
Программа выпускных вечеров будет включать церемонию поднятия Государственного флага и исполнение Государственного гимна России. Также запланировано чествование представителей многодетных семей и выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами.
