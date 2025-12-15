Ричмонд
В Ростовской области перечислили даты выпускных в 2026 году

В выпускных в Ростовской области в 2026 году примут участие более 60 тысяч школьников.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Ростовской области назвали утвержденные даты проведения последних звонков и выпускных вечеров для школьников в 2026 году.

Согласно решению, последние звонки в школах области пройдут 26 мая, а выпускные вечера запланированы на 27 июня. Эти даты установлены в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ.

В праздничных мероприятиях примут участие более 45 тысяч девятиклассников и свыше 16 тысяч одиннадцатиклассников региона.

Программа выпускных вечеров будет включать церемонию поднятия Государственного флага и исполнение Государственного гимна России. Также запланировано чествование представителей многодетных семей и выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами.

