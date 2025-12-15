Путин разрешил создавать туристические объекты на базе старых маяков

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, которые позволят создавать объекты туристического показа на базе старых маяков, не имеющих стратегического значения.
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с всероссийской общественной организацией “Русское географическое общество” принять меры, позволяющие создавать на базе действующих и выведенных из эксплуатации маяков, не имеющих стратегического значения, объекты туристского показа», — говорится в документе.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 апреля 2026 года.
Предложение использовать закрытые маяки в качестве туристических объектов выдвинул глава РГО, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на XVII съезде общества в октябре.