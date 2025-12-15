Две трети граждан страны получают зарплату ниже средней: Кто в Молдове зарабатывает меньше всех

"Власть предпочитает заявлять, что неуклонно растет заработная плата и использует данные о ее средней величине.
Действительно, в 3 кв. 25 г. она выросла на 9.7%. Однако умалчивается, что 67% работников, получающих заплату, получают её ниже средней, уточняет экономист Владимир Головатюк.
Среди видов деятельности, в которых средняя з/п ниже средней по стране следует, прежде всего, выделить с/х (85%), общественное питание и гостиничный сектор (88%), обрабатывающая промышленность (75%), транспортировка и хранение (74%), строительство (72%) и др.
Более 1 тыс. евро в месяц получают з/п 80 тыс. человек или 18% общего числа людей, получающих з/п.
Для сравнения — в банковско-финансовом секторе и сфере производства и поставки электроэнергии, тепла, газа и горячей воды таких работников, соответственно, 47 и 45%, а в органах публичной власти — 21%
Приведенные данные касаются лишь части занятого населения.
Во-первых, это все сотрудники бюджетных организаций и работники предприятий и организаций других сфер деятельности с численностью более 4 чел.
Во-вторых, это сотрудники, которые проработали полный рабочий день в течении полного месяца (сентябрь 25 г.).
В целом, это составляет лишь 53% всего занятого населения.
Выводы делайте сами — насколько информация о средней з/п по стране в целом является достаточной, чтобы делать выводы об уровне жизни населения, не говоря уже об уже об его качестве".
