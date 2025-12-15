В ГД внесли проект о правовом регулировании особо охраняемых территорий

Предлагается установить, что все материалы будут рассматриваться на заседании комиссии по обеспечению охраны особо охраняемой природной территории, прямо предусмотренных законопроектом. Только после этого изменение границ в государственных интересах может быть закреплено правовым актом Правительства, а для региональных и местных — законом субъекта. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально и реализовываться исключительно в рамках установленных природоохранных процедур.