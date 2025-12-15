Ричмонд
Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи

Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи в 2030 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2030 году 2650-летие основания Керчи, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В связи с исполняющимся в 2030 году 2650-летием основания города Керчи Республика Крым постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 2650-летия основания города Керчи Республика Крым», — говорится в документе.

Региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 15 декабря.