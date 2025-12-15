Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2030 году 2650-летие основания Керчи, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«В связи с исполняющимся в 2030 году 2650-летием основания города Керчи Республика Крым постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 2650-летия основания города Керчи Республика Крым», — говорится в документе.
Региональным властям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 15 декабря.