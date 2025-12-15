Ричмонд
Из-за подгорания еды на плите в Ростовской области погиб мужчина

В Ростовской области в пожаре в частном доме погиб 61 летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе Ростовской области 14 декабря произошел пожар, унесший жизнь человека. Сообщение о задымлении в частном доме в поселке Красный Сад поступило от соседей. Об этом информирует пресс-служба донского главка чрезвычайного ведомства.

К приезду спасательных подразделений огнем была охвачена пристройка-кухня строения. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело 61-летнего хозяина дома.

По предварительным данным, установленным дознавателем, причиной трагедии стало подгорание пищи на плите.

