Из-за подгорания еды на плите в Ростовской области погиб мужчина

В Азовском районе Ростовской области 14 декабря произошел пожар, унесший жизнь человека. Сообщение о задымлении в частном доме в поселке Красный Сад поступило от соседей. Об этом информирует пресс-служба донского главка чрезвычайного ведомства.
К приезду спасательных подразделений огнем была охвачена пристройка-кухня строения. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело 61-летнего хозяина дома.
По предварительным данным, установленным дознавателем, причиной трагедии стало подгорание пищи на плите.
