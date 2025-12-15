Ричмонд
Спасатели из Башкирии помогли застрявшему в лесу водителю

Медицинская помощь ему не понадобилась.

Источник: Комсомольская правда

В Нуримановском районе Башкирии сегодня, 15 декабря, водитель грузового автомобиля застрял на дороге. Об этом сообщили в Госкомитета по ЧС республики.

По предоставленным данным, спасатели по счастливой случайности проезжали мимо, посадили его в служебный автомобиль, помогли согреться и запустить двигатель.

Водитель не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.

