Лукашенко подписал указ, разрешающий операторам сотовой связи заниматься микрофинансовой деятельностью

Президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил оператором сотовой связи заниматься микрофинансовой деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Александр Лукашенко в понедельник, 15 декабря, подписал указ № 432. Данным документом совершенствуется регулирование микрофинансовой деятельности. Соответствующие изменения были внесены в ряд документов.
С принятием названного указа к микрофинансовой деятельности будет относиться предоставление денежных средств по одному и более договору микрозайма. Кроме того, операторы сотовой связи получили право осуществлять микрофинансовую деятельность.
«Речь идет о предоставлении потребительских микрозаймов в безналичном порядке без залога в сумме, которая не превышает 200 базовых величин на одного заемщика на день заключения договора», — уточнили в пресс-службе.
Вместе с тем коммерческим микрофинансовым организациям, которые соответствуют критериям Национального банка, можно будет предоставлять потребительские микрозаймы через сервисы онлайн-заимствования в безналичном порядке без залога. Однако сумма не должна быть более 200 базовых величин, или 8400 рублей (в декабре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля) на одного заемщика на день заключения договора.
Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет в момент заключения договоров потребительского микрозайма с коммерческими микрофинансовыми и специализированными организациями нужно будет получить письменное согласие одного из законных представителей.
