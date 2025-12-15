Лукашенко подписал указ, разрешающий операторам сотовой связи заниматься микрофинансовой деятельностью

Вместе с тем коммерческим микрофинансовым организациям, которые соответствуют критериям Национального банка, можно будет предоставлять потребительские микрозаймы через сервисы онлайн-заимствования в безналичном порядке без залога. Однако сумма не должна быть более 200 базовых величин, или 8400 рублей (в декабре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля) на одного заемщика на день заключения договора.