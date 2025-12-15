Чтим память погибших коллег

Позже выяснилось, что они погибли (журналисты были найдены убитыми в окрестностях города Хрватска-Костайница в Хорватии. — «ВМ»).
С Виктором Ногиным нас многое связывало. Мой родной город Ногинск назван в честь его дедушки. А познакомились мы, когда я писал диплом на факультете политических наук Белградского университета. После Виктор брал меня с собой на некоторые съемки. Мы вместе работали на последнем съезде компартии Югославии, когда начала разваливаться эта прекрасная страна. Так сложилось, что именно я заменил Виктора на его посту и несколько лет проработал собкором «Останкино» в Югославии. Вместе со мной туда был отправлен оператор Анатолий Клян. Он 12 лет назад погиб от шальной пули под Донецком (оператор Анатолий Клян погиб во время командировки в Донбасс летом 2014 года. Автобус со съемочной группой был обстрелян украинскими боевиками. Даже получив ранение, Анатолий продолжал вести съемку. — «ВМ»). Поэтому для меня 15 декабря — очень важный день.
И вот сейчас уже более 90 портретов журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей, висят на стене рядом с моим кабинетом в здании Союза журналистов России (СЖР). Мы делаем все, чтобы сберечь память о них. К примеру, была выпущена книга «Военкоры Победы» автора Арсения Замостьянова. В своей работе он рассказал истории наших коллег, журналистов, прошедших Великую Отечественную войну.
Также ежегодно 15 декабря во многих региональных отделениях СЖР собираются наши коллеги, чтобы вспомнить погибших при исполнении.
На встречу приедет и иерей Виталий Ульянов. С ним мы 17 мая 2025 года открыли Галерею Славы с именами погибших военных корреспондентов. Мемориал уже включает в себя иконы и мраморные плиты с выгравированными именами 641 журналиста и писателя, погибших в годы Великой Отечественной, и 55 человек, отдавших жизнь в последующих войнах — во Вьетнаме, Афганистане, Чечне, Югославии и Сирии. Конечно, там будут имена и товарищей, которые выполняли свой профессиональный долг в зоне проведения СВО, вплоть до погибшего 16 октября в Запорожской области военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева.
Но все же две мраморные плиты мы решили пока оставить пустыми, поскольку спецоперация продолжается, а работа военных корреспондентов, к сожалению, одна из самых опасных в мире.
Кстати, галерея работает в храме в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона, который сейчас возводится в парке имени Артема Боровика района Марьино. Это будет удивительной красоты святыня. Достроят ее в следующем году.