Чтим память погибших коллег

С Виктором Ногиным нас многое связывало. Мой родной город Ногинск назван в честь его дедушки. А познакомились мы, когда я писал диплом на факультете политических наук Белградского университета. После Виктор брал меня с собой на некоторые съемки. Мы вместе работали на последнем съезде компартии Югославии, когда начала разваливаться эта прекрасная страна. Так сложилось, что именно я заменил Виктора на его посту и несколько лет проработал собкором «Останкино» в Югославии. Вместе со мной туда был отправлен оператор Анатолий Клян. Он 12 лет назад погиб от шальной пули под Донецком (оператор Анатолий Клян погиб во время командировки в Донбасс летом 2014 года. Автобус со съемочной группой был обстрелян украинскими боевиками. Даже получив ранение, Анатолий продолжал вести съемку. — «ВМ»). Поэтому для меня 15 декабря — очень важный день.