Минимальный вес яблока в магазинах Беларуси должен составлять 90 граммов

Белкоопсоюз сказал, яблоки какого размера должны продаваться в магазинах.

Источник: Комсомольская правда

Минимальный вес яблока в магазинах Беларуси должен составлять 90 граммов. Подробности озвучил начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза Алексей Сиротин. Об этом пишет БелТА.

По его словам, требования к продукции для стабилизационных фондов ужесточаются каждый год, так как покупателям ориентированы на качество в первую очередь. Сиротин добавил, что приемка осуществляется строго по нормативам ГОСТов и технических условий, с изменениями по размерам картофеля и яблок.

— Для яблок теперь минимальный вес плода — 90 граммов, диаметр в разрезе — не менее 60 миллиметров, что выше предыдущих параметров, зависевших от сорта, — обратил внимание начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности.

Он пояснил, что в рамках государственного заказа существует форма типового договора, где фиксируются объемы, цены и штрафные санкции за невыполнение обязательств. Алексей Сиротин подчеркнул, что это обеспечивает исполнение договоров на 100%: поставщики отвечают за непоставку, а заготовители — за невыборку продукции. Что касается штрафных санкций по неисполнению указанного договора, то они составляют 20% от суммы.

