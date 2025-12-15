Минимальный вес яблока в магазинах Беларуси должен составлять 90 граммов

Он пояснил, что в рамках государственного заказа существует форма типового договора, где фиксируются объемы, цены и штрафные санкции за невыполнение обязательств. Алексей Сиротин подчеркнул, что это обеспечивает исполнение договоров на 100%: поставщики отвечают за непоставку, а заготовители — за невыборку продукции. Что касается штрафных санкций по неисполнению указанного договора, то они составляют 20% от суммы.