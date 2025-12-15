Минимальный вес яблока в магазинах Беларуси должен составлять 90 граммов. Подробности озвучил начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза Алексей Сиротин. Об этом пишет БелТА.
По его словам, требования к продукции для стабилизационных фондов ужесточаются каждый год, так как покупателям ориентированы на качество в первую очередь. Сиротин добавил, что приемка осуществляется строго по нормативам ГОСТов и технических условий, с изменениями по размерам картофеля и яблок.
— Для яблок теперь минимальный вес плода — 90 граммов, диаметр в разрезе — не менее 60 миллиметров, что выше предыдущих параметров, зависевших от сорта, — обратил внимание начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности.
Он пояснил, что в рамках государственного заказа существует форма типового договора, где фиксируются объемы, цены и штрафные санкции за невыполнение обязательств. Алексей Сиротин подчеркнул, что это обеспечивает исполнение договоров на 100%: поставщики отвечают за непоставку, а заготовители — за невыборку продукции. Что касается штрафных санкций по неисполнению указанного договора, то они составляют 20% от суммы.
Ранее в МАРТ сказали, сколько белорусских овощей продают в магазинах.
Тем временем МАРТ назвал допустимый размер картофеля для продажи в магазинах в Беларуси.
А еще «Мингорсвет» сообщил, что один час праздничной иллюминации в Минске стоит 550 рублей.