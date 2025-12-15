Зачем вводили продуктовые карточки

Однако в реформе был элемент конфискации, направленный против спекулянтов. Вместе с ними пострадали крестьяне, хранившие деньги в «кубышках», но кто в ту эпоху думал о селе! Вклады в сберкассах размером до трех тысяч рублей переоценивались один к одному. Свыше трех тысяч — три к двум. Свыше 10 тысяч — два к одному. Как ни старались держать реформу в тайне, накануне возник ажиотажный спрос. Граждане с крупными вкладами ринулись в коммерческие магазины, чтобы сбросить неправедные капиталы, хотя цена в коммерческих магазинах была в несколько раз выше, чем у товаров, которые распределялась по карточкам.