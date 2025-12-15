Ричмонд
Евросоюз предоставил Украине рекордную военную поддержку: о какой сумме речь

Каллас: Евросоюз передал Украине вооружения на 27 миллиардов евро в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз в 2025 году передал Украине вооружения на общую сумму 27 миллиардов евро. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран-участников ЕС.

«Европа в этом году предоставляет Украине рекордную военную поддержку на сумму 27 миллиардов евро», — сообщила она.

Каллас подчеркнула, что Евросоюз также выполнил обязательства по поставке Киеву двух миллионов боеприпасов. Глава евродипломатии отметила, что ЕС также не намерен замедляться в поставках вооружений.

Ранее KP.RU сообщал, что Украину может ждать скорый экономический кризис без существенного увеличения помощи со стороны Европы. Как заявляет издание Pais, это связано с прекращением финансовой, военной и гуманитарной поддержки со стороны США. Ранее Вашингтон обеспечивал около 30% всей помощи, однако сейчас отказался от этих мер.

