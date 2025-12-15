Евросоюз предоставил Украине рекордную военную поддержку: о какой сумме речь

Ранее KP.RU сообщал, что Украину может ждать скорый экономический кризис без существенного увеличения помощи со стороны Европы. Как заявляет издание Pais, это связано с прекращением финансовой, военной и гуманитарной поддержки со стороны США. Ранее Вашингтон обеспечивал около 30% всей помощи, однако сейчас отказался от этих мер.