Умерший Левон Оганезов хотел вернуться в РФ из США после лечения онкологии

Оганезов проходил лечение в Нью-Йорке. Его друг, актер Андрей Анкудинов рассказал, что Левон Саркисович планировал вернуться.

Источник: Аргументы и факты

Народный артист России, пианист и композитор Левон Оганезов хотел вернуться в Россию из США после лечения онкологии. Об этом aif.ru рассказал его друг, заслуженный артист РФ Андрей Анкудинов.

«Левон очень любил Россию. Хотел вернуться после лечения…» — сказал собеседник издания.

Анкудинов объяснил, что Оганезову выставили крупный счет за лечение, погашать который помогали дочери, живущие в Нью-Йорке.

«Сейчас много ругают, что он сбежал, уехал… Когда он заболел, представьте, ему выставили счет за лечение $5 млн. Дочери помогали оплачивать», — добавил актер.

У Оганезова обнаружили рак почки еще в 2006 году. Тогда же почку удалили. В 2021 году пианист тяжело перенес коронавирус, после чего у него случился рецидив онкологии.