В учреждения здравоохранения Гродно поступило 14 ультразвуковых комплексов высокого класса

Тринадцать аппаратов уже отправились в городские поликлиники для выполнения исследований по гинекологии, урологии и ортопедии. Еще один аппарат УЗИ получила городская клиническая больница скорой медицинской помощи. Таким образом, новые возможности стали доступны широкому кругу пациентов во всех районах города.