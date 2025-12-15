Ричмонд
В учреждения здравоохранения Гродно поступило 14 ультразвуковых комплексов высокого класса

15 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Четырнадцать современных аппаратов УЗИ получили учреждения здравоохранения Гродно, сообщили БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.

Тринадцать аппаратов уже отправились в городские поликлиники для выполнения исследований по гинекологии, урологии и ортопедии. Еще один аппарат УЗИ получила городская клиническая больница скорой медицинской помощи. Таким образом, новые возможности стали доступны широкому кругу пациентов во всех районах города.

Главная цель — улучшить качество обследований, повысить точность и способствовать максимально раннему выявлению патологий у пациентов, отмечают медики. Современная техника — это инвестиция в здоровье горожан, основа для своевременного эффективного лечения. -0-