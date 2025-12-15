Эффект полного погружения. Как создавали первый интерактивный сериал «Зумеры» в Беларуси

Как рассказал Александр Лавринович, это сериал о молодежи, которая задает тренды. «Идею создания такого проекта поддержали председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко и Министерство информации. Работа над сериалом шла около года, а одной из основных локаций стала средняя школа № 46 в Могилеве, — рассказал он. — Мы очень рады, что получилось впервые создать специальное веб-приложение для сериала и вовлечь туда такое большое количество пользователей. Мы искренне рады, что зрители вместе с нами погружены в сюжет и активно принимают участие в формировании новых серий. Интернет-сериал уникален еще и тем, что просмотреть его можно не только в момент выхода серии, но и в любое другое время, в том числе из любой точки мира. Любой человек на планете может узнать нашу молодежь, наш менталитет и красоты природы Беларуси через наш медиапроект».