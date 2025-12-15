Эффект полного погружения. Как создавали первый интерактивный сериал «Зумеры» в Беларуси

15 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 15 декабря завершаются съемки первого в Беларуси интерактивного сериала «Зумеры». Как шли съемки и о главных фишках сериала рассказал корреспонденту БЕЛТА генеральный продюсер проекта Александр Лавринович.
Молодежный сериал рассказывает о поколении Z — ребятах, рожденных в 1997—2014 годах. Зумеры не представляют своей жизни без смартфонов, интернета, социальных сетей и гаджетов, облегчающих жизнь.
Фишек в «Зумерах» много. Актеры, принимавшие участие в съемках, не профессионалы. Их отбирали не только на кастинге: в выборе героев принимали участие зрители. И именно зрители выбирали, как будет развиваться сюжет сериала — при помощи голосования. Подобных проектов в Беларуси еще не было, а потому он вызвал особый интерес. Причем как у участников съемочного процесса и актеров, так и тех, кто следил за сериалом.
По словам генерального продюсера, важно было не просто рассказать и показать жизнь зумеров, но и погрузить зрителя в эту особую и интересную атмосферу. А молодежи дали возможность проявить свои творческие и актерские способности. Когда анонсировали медиапроект, объявили кастинг. Но съемочная группа свернула этот процесс уже на четвертый день — заявок поступило почти 19 тыс., причем не только из Беларуси, а еще из России, Узбекистана, Казахстана и других стран. Но всего на пробы отобрали 100 претендентов — предпочтение отдали соотечественникам.
Как рассказал Александр Лавринович, это сериал о молодежи, которая задает тренды. «Идею создания такого проекта поддержали председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко и Министерство информации. Работа над сериалом шла около года, а одной из основных локаций стала средняя школа № 46 в Могилеве, — рассказал он. — Мы очень рады, что получилось впервые создать специальное веб-приложение для сериала и вовлечь туда такое большое количество пользователей. Мы искренне рады, что зрители вместе с нами погружены в сюжет и активно принимают участие в формировании новых серий. Интернет-сериал уникален еще и тем, что просмотреть его можно не только в момент выхода серии, но и в любое другое время, в том числе из любой точки мира. Любой человек на планете может узнать нашу молодежь, наш менталитет и красоты природы Беларуси через наш медиапроект».
Сериал состоит из 11 серий, финальная снимается с участием всех желающих сегодня в Могилеве — во время большого шоу, на котором зажигают огни на главной новогодней красавице области. Каждая из серий — по-своему особенная. «Эксперимент с участием непрофессиональных актеров полностью оправдал наши ожидания. Идея заключается в том, что “равный учит равного”: молодежь живет тем, о чем рассказывает сериал, и это создает эффект полного погружения. Реальные эмоции и искренность героев делают сюжет более аутентичным и близким каждому молодому белорусу. Наши ребята искренние, патриотичные и очень любят Беларусь», — рассказал генеральный продюсер.
Он отметил, что каждому участие в этом проекте дало что-то свое. «Что больше всего запомнилось в работе над сериалом? Его душа. Действительно, каждый член команды вложил и душу, и собственный опыт, и энергию в создание продукта. Многое получилось, но многое еще осталось для будущих периодов. Сериал “Зумеры” — первый и пока единственный интернет-проект, где используется симбиоз контента и современных цифровых технологий, — пояснил Александр Лавринович. — Одноименное мобильное приложение, постоянные вовлечения через соцсети, розыгрыши и призы, платформы для активного вовлечения аудитории и истории от имени героев в их соцсетях — это все максимально погружает в атмосферу сериала каждого зрителя, создает эффект присутствия и взаимодействия. Зрители не просто пассивно смотрят сериал, а участвуют в его развитии, обсуждают героев, делают выбор».
Сейчас все силы команды проекта брошены на формирование финальных серий. А вот появится ли в будущем что-то похожее на «Зумеров» — пока остается тайной. «Нам важно понять, что именно заинтересовало молодежь, какое продолжение будет интересно и актуально», — подытожил генеральный продюсер проекта. -0-