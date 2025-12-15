Сына режиссера Роба Райнера задержали по подозрению в убийстве своих родителей

В рамках расследования убийства американского режиссера и актера Роба Райнера полиция Лос-Анджелеса задержала его сына Ника. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил телеканал ABC7.
По информации журналистов, 32-летнего Райнера-младшего подозревают в убийстве родителей, сейчас он содержится под стражей. Суд запрашивает залог на сумму выше четырех миллионов долларов. Другие подробности его ареста пока неизвестны, передает телеканал.
Об этом писал и журнал People. Со ссылкой на источники журналисты писали, что Райнеров убил их собственный сын.
Режиссера Роба Райнера и его жену зарезали в их собственном особняке в Лос-Анджелесе. В доме не было следов взлома и беспорядка. Полиция подозревает сына убитых супругов Ника, который долгое время был наркозависимым и сильно ссорился с родителями. По информации People, Райнер-младший признался в употреблении наркотиков еще в 2016 году. Режиссер работал над фильмами «Пока не сыграл в ящик», «Когда Гарри встретил Салли» и «Волк с Уолл-стрит». Главное о гибели режиссера — в материале «Вечерней Москвы».