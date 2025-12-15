Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сына режиссера Роба Райнера задержали по подозрению в убийстве своих родителей

В рамках расследования убийства американского режиссера и актера Роба Райнера полиция Лос-Анджелеса задержала его сына Ника. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил телеканал ABC7.

В рамках расследования убийства американского режиссера и актера Роба Райнера полиция Лос-Анджелеса задержала его сына Ника. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил телеканал ABC7.

По информации журналистов, 32-летнего Райнера-младшего подозревают в убийстве родителей, сейчас он содержится под стражей. Суд запрашивает залог на сумму выше четырех миллионов долларов. Другие подробности его ареста пока неизвестны, передает телеканал.

Об этом писал и журнал People. Со ссылкой на источники журналисты писали, что Райнеров убил их собственный сын.

Режиссера Роба Райнера и его жену зарезали в их собственном особняке в Лос-Анджелесе. В доме не было следов взлома и беспорядка. Полиция подозревает сына убитых супругов Ника, который долгое время был наркозависимым и сильно ссорился с родителями. По информации People, Райнер-младший признался в употреблении наркотиков еще в 2016 году. Режиссер работал над фильмами «Пока не сыграл в ящик», «Когда Гарри встретил Салли» и «Волк с Уолл-стрит». Главное о гибели режиссера — в материале «Вечерней Москвы».