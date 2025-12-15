Россиянам рассказали, как можно увеличить пенсию в 2026 году

Депутат отметил важное нововведение для семей с детьми. Период ухода за каждым ребёнком до полутора лет теперь будет полностью засчитываться в стаж. Это изменение особенно важно для родителей двойняшек или тройняшек, так как периоды по каждому ребёнку суммируются. Панеш рекомендовал подать заявление на перерасчёт тем, кто вышел на пенсию ранее.