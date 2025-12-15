Россиянам рассказали, как можно увеличить пенсию в 2026 году

Российским пенсионерам объяснили, как они смогут увеличить выплаты в 2026 году. Главными способами станут плановая индексация и оформление дополнительных надбавок за особые заслуги или стаж. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Каплан Панеш.
Парламентарий пояснил, что с 1 января будущего года страховая пенсия вырастет на 7,6% для всех получателей. После этого повышения её средний размер достигнет примерно 27,1 тысячи рублей. Также увеличатся фиксированная выплата и стоимость пенсионного балла.
Депутат отметил важное нововведение для семей с детьми. Период ухода за каждым ребёнком до полутора лет теперь будет полностью засчитываться в стаж. Это изменение особенно важно для родителей двойняшек или тройняшек, так как периоды по каждому ребёнку суммируются. Панеш рекомендовал подать заявление на перерасчёт тем, кто вышел на пенсию ранее.
Отдельно министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил о досрочных выплатах. По его словам, пенсионеры, чья дата получения денег приходится на первые 12 дней января, получат их в конце декабря. Его слова приводит 360.ru.