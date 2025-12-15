Пианиста Левона Оганезова похоронят рядом с Сергеем Рахманиновым

Народного артиста России, пианиста и композитора Левона Оганезова, умершего от рака почки в возрасте 84 лет, похоронят рядом с композитором Сергеем Рахманиновым в Нью-Йорке. Об этом aif.ru рассказал друг Оганезова, заслуженный артист России Андрей Анкудинов.
«Левона похоронят на кладбище рядом с Сергеем Рахманиновым», — сказал он.
Панихида пройдет 16 декабря в 11:00 в похоронном бюро Баллард-Дюранд на Мэйпл авеню, 2 Уайт Плейнс в Нью-Йорке. Похоронят Оганезова на кладбище Кенсико.
Причиной смерти пианиста стала онкология. Еще в 2006 году у него диагностировали рак почки, которую позже ему удалили. Долгие годы ему удавалось оставаться в ремиссии. В 2018 году он жаловался на боли в пояснице на передаче Елены Малышевой «Жить здорово!». В 2021 году пианист тяжело перенес коронавирус. После этого случился рецидив.
Композитор и пианист Сергей Рахманинов умер 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллз, не дожив трех дней до 70-летия. У него была меланома. Он похоронен на кладбище Кенсико. Его хоронили в цинковом гробу, чтобы «позднее, когда-нибудь, его можно было бы перевезти в Россию», вспоминала вдова. При этом в 2015 году праправнучка Рахманинова заявила, что семья не будет нарушать последнюю волю композитора, который в завещании просил похоронить его рядом с женой и дочерью в Нью-Йорке, и перевозить его в РФ.
Кладбище Кенсико известно тем, что на нём похоронены многие деятели культуры XX века, в том числе Сергей Рахманинов. Оно расположено в 50 км к северу от Нью-Йорка, в городе Валхалла (округ Уэстчестер, штат Нью-Йорк). На кладбище есть специальный участок для членов фонда актеров Америки и Национальной ассоциации водевилей, некоторые из которых умерли в полной нищете.
С 2009 года голландский кинорежиссер и театральный художник Гвино Ван Дер Вер ежегодно проводит забег к могиле композитора, дистанция туда-обратно — 55 км. Он выбегает из своей квартиры в Нью-Йорке с букетом ромашек, добегает до могилы композитора и возвращается назад.