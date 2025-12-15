Пианиста Левона Оганезова похоронят рядом с Сергеем Рахманиновым

Композитор и пианист Сергей Рахманинов умер 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллз, не дожив трех дней до 70-летия. У него была меланома. Он похоронен на кладбище Кенсико. Его хоронили в цинковом гробу, чтобы «позднее, когда-нибудь, его можно было бы перевезти в Россию», вспоминала вдова. При этом в 2015 году праправнучка Рахманинова заявила, что семья не будет нарушать последнюю волю композитора, который в завещании просил похоронить его рядом с женой и дочерью в Нью-Йорке, и перевозить его в РФ.