В Москве состоялся финал всероссийского студенческого форума «Твой ход — 2025»

Из 12 779 участников определили 100 победителей трека, которые получат премии в размере 1 млн рублей, и могут направить ее на обучение, улучшение жилищных условий или развитие собственных инициатив.
Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова поблагодарила ребят за участие в мероприятиях «Твоего хода» и выразила уверенность, что знакомства и идеи, которые возникли у них, сделают молодых людей еще более креативными. Она вручила награды обладателем гран-при российской национальной премии «Студент года».
Статс-секретарь — замруководителя Росмолодежи Денис Аширов подчеркнул, что сообщество проекта «Твой ход» объединяет более 2,5 млн студентов, преподавателей вузов и наставников: «По решению президента России мы запустили нацпроект “Молодежь и дети”, чтобы все возможности для молодых были объединены и каждый чувствовал поддержку государства, жил и создавал в России — стране безграничных возможностей», — отметил он.
Председатель правления Движения первых Артур Орлов, награждая победителей, отметил, что проект «Твой ход» дал возможность движению в этом году включиться в соавторство вместе с партнерами из Росмолодежи и Российского союза молодежи. «Нельзя на этом останавливаться, надо двигаться и идти дальше», — сказал он.
Проект «Твой ход» направлен на формирование благоприятной среды для генерации, развития проектов и инициатив активной молодежи России. Организаторами форума являются Минобрнауки РФ, Росмолодежь, Движение первых, всероссийский студенческий проект «Твой ход», Российский союз молодежи, президентская платформа «Россия — страна возможностей». Форум реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».