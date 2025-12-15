В Москве состоялся финал всероссийского студенческого форума «Твой ход — 2025»

Статс-секретарь — замруководителя Росмолодежи Денис Аширов подчеркнул, что сообщество проекта «Твой ход» объединяет более 2,5 млн студентов, преподавателей вузов и наставников: «По решению президента России мы запустили нацпроект “Молодежь и дети”, чтобы все возможности для молодых были объединены и каждый чувствовал поддержку государства, жил и создавал в России — стране безграничных возможностей», — отметил он.