В Петербурге разработали способ увеличения срока службы батарей для смартфонов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Ученые Физико-технического института (ФТИ) им. А. Ф. Иоффе РАН и Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ), входящего в НИЦ «Курчатовский институт», усовершенствовали литий-ионные батареи, добавив в один из их элементов — сепаратор — наночастицы. Это повысило эффективность работы и срок службы литий-ионных батарей, которые используются в смартфонах, сказано в сообщении официальной группы НИЦ «Курчатовский институт» во «ВКонтакте».
«Исследователи из Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе РАН и филиала НИЦ “Курчатовский институт” — ПИЯФ — Институт высокомолекулярных соединений усовершенствовали один из ключевых элементов современных литий-ионных батарей — сепаратор. В новый образец добавили силикатные наночастицы», — говорится в сообщении.
Литий-ионные батареи применяются практически везде, где требуется перезаряжаемая энергия: в бытовой электронике, в том числе в смартфонах и ноутбуках, в транспортных средствах, энергетике, инструментах, медицине и промышленности.
Разработка ученых ФТИ РАН и ПИЯФ сделала литий-ионные батареи более прочными, устойчивыми к высоким температурам, долговечными и энергоемкими. Это произошло благодаря изменению сепаратора — элемента батарей, разделяющего зоны, через которые перемещаются заряженные частицы. В сепаратор добавили силикатные наночастицы — частицы диоксида кремния, — предоставившие ему новые, улучшающие литий-ионную батарею свойства.
«В дальнейшем ученые [ФТИ РАН и ПИЯФ] хотят попробовать создать сепаратор с минимальной толщиной на основе частиц слоистых силикатов и органического связующего, что благоприятно скажется на размерах аккумулятора в целом» — уточняется в сообщении.
ФТИ и ПИЯФ.
Физико-технический институт (ФТИ) РАН был создан в 1918 году и в дальнейшем занимался вопросами в областях физики твердого тела, полупроводниковых приборов, плазмы и со второй половины XX века — космоса. Например, в годы Великой Отечественной войны Институт создал технологии импульсной радиолокации и размагничивания военных кораблей. Петербургский институт ядерной физики (ПИЯФ), входящий сегодня в НИЦ «Курчатовский институт», был создан в 1971 году на базе одного из филиалов ФТИ РАН. Сегодня он изучает теоретическую и математическую физику; проводит фундаментальные междисциплинарные исследования в нано- и бионауках, в физике ядерных реакторов и ускорителей и ядерной медицине.