В Петербурге разработали способ увеличения срока службы батарей для смартфонов

Физико-технический институт (ФТИ) РАН был создан в 1918 году и в дальнейшем занимался вопросами в областях физики твердого тела, полупроводниковых приборов, плазмы и со второй половины XX века — космоса. Например, в годы Великой Отечественной войны Институт создал технологии импульсной радиолокации и размагничивания военных кораблей. Петербургский институт ядерной физики (ПИЯФ), входящий сегодня в НИЦ «Курчатовский институт», был создан в 1971 году на базе одного из филиалов ФТИ РАН. Сегодня он изучает теоретическую и математическую физику; проводит фундаментальные междисциплинарные исследования в нано- и бионауках, в физике ядерных реакторов и ускорителей и ядерной медицине.