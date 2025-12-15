«Пристегните ремни»: Орбан предупредил о «тяжелой неделе» в переговорах по Украине

В то же время, по словам Орбана, европейские страны действительно готовятся воевать с Россией в 2030 году, однако Венгрия не планирует участвовать в этом. Орбан также перечислил этапы, которые свидетельствуют о приближающемся вооруженном столкновении. Первый — разрыв дипломатических отношений, второй — экономическое санкции.