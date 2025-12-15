«Пристегните ремни»: Орбан предупредил о «тяжелой неделе» в переговорах по Украине

Европе стоит готовиться к тяжелой неделей в контексте переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. С таким заявлением в понедельник, 15 декабря, выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
— Ставки ясны: война или мир. Никогда мы не были так близки к завершению российско-украинского конфликта (…) Пристегните ремни. Это будет тяжелая неделя, — написал он на совей странице в социальной сети X.
Венгерский премьер также раскритиковал потенциальную передачу замороженных активов РФ в пользу Украины. По его словам, использование Европейским союзом этих денег будет, по сути, объявлением войны.
В то же время, по словам Орбана, европейские страны действительно готовятся воевать с Россией в 2030 году, однако Венгрия не планирует участвовать в этом. Орбан также перечислил этапы, которые свидетельствуют о приближающемся вооруженном столкновении. Первый — разрыв дипломатических отношений, второй — экономическое санкции.
Лидеры европейских стран, в свою очередь, начинают принимать тот факт, что Украине придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией.