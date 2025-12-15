Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Малыхин рассказал, когда может пройти его реванш с Кейном в One FC

Анатолий Малыхин собирается на следующей неделе обратиться к руководству лиги для прояснения ситуации с его встречей с Умаром Кейном.

Источник: Аргументы и факты

Российский чемпион One Championship в среднем и полутяжелом весе Анатолий Малыхин ждёт решения по дате своего реванша с обладателем титула One Championship в тяжелом весе из Сенегала Умаром Кейном. Об этом боец сообщил в беседе с championat.com.

Малыхин заявил, что на следующей неделе планирует обратиться к руководству лиги для прояснения ситуации. Он рассматривает возможность провести промежуточный бой или выступление по грэпплингу, чтобы не допустить длительного простоя.

При этом россиянин отметил, что его потенциальный соперник Кейн планирует вернуться в клетку только в апреле. Такое ожидание не устраивает Малыхина, который находится в отличной форме. Он выразил недовольство зависимостью от чужого графика, хотя признал, что сам оказался в этой позиции. Точной информации о дате реванша пока нет.

Ранее сообщалось, что бывший боец UFC Джеронимо дос Сантос бесследно исчез во время купания в Амазонке.