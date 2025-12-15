Боец Малыхин рассказал, когда может пройти его реванш с Кейном в One FC

Российский чемпион One Championship в среднем и полутяжелом весе Анатолий Малыхин ждёт решения по дате своего реванша с обладателем титула One Championship в тяжелом весе из Сенегала Умаром Кейном. Об этом боец сообщил в беседе с championat.com.
Малыхин заявил, что на следующей неделе планирует обратиться к руководству лиги для прояснения ситуации. Он рассматривает возможность провести промежуточный бой или выступление по грэпплингу, чтобы не допустить длительного простоя.
При этом россиянин отметил, что его потенциальный соперник Кейн планирует вернуться в клетку только в апреле. Такое ожидание не устраивает Малыхина, который находится в отличной форме. Он выразил недовольство зависимостью от чужого графика, хотя признал, что сам оказался в этой позиции. Точной информации о дате реванша пока нет.
