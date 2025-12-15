В Рязани стартовал проект «Новогодняя столица 2026»

Отдельным событием стала церемония гашения специальных новогодних марок и конверта. Она прошла в Тереме Деда Мороза на Почтовой улице с участием губернатора и представителей УФПС Москвы и регионов Черноземья. Для гостей праздника в этот день работали многочисленные интерактивные зоны. Все фестивальные площадки будут работать по выходным и праздничным дням вплоть до 10 января.