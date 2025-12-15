В Рязани стартовал проект «Новогодняя столица 2026»

На открытии фестиваля «Рязань — Новогодняя столица 2026» к множеству горожан и гостей областной столицы присоединился губернатор области Павел Малков.
Глава региона выразил признательность Министерству культуры РФ за поддержку и оказанное доверие.
«Со своей стороны постарались сделать все, чтобы “Новогодняя столица” стала по-настоящему интересна каждому, чтобы все нашли для себя интересные площадки. В программе больше тысячи мероприятий. Все окружающее пространство станет пространством для праздника. Лыбедский бульвар, Кремлевский сквер, Центральный парк культуры и отдыха, стадион “Рязань-Арена”, скверы, другие локации. Состоится много ярких событий», — сказал Павел Малков.
На церемонии торжественного открытия фестиваля зрителям показали театрализованное шоу «Новогодняя столица: сказка начинается». Кульминацией спектакля стало зажжение огней на главной городской елке. Публике также представили официальную героиню предстоящих праздников — Снежанушку. Певица Валерия Bearwolf выступила перед гостями праздника с концертом.
Отдельным событием стала церемония гашения специальных новогодних марок и конверта. Она прошла в Тереме Деда Мороза на Почтовой улице с участием губернатора и представителей УФПС Москвы и регионов Черноземья. Для гостей праздника в этот день работали многочисленные интерактивные зоны. Все фестивальные площадки будут работать по выходным и праздничным дням вплоть до 10 января.