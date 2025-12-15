Врач Минц: при родах дома врач не сможет оказать медпомощь в полной мере

Роды в домашних условиях являются небезопасными, даже если их принимает опытный специалист. Об этом заявила в беседе с NEWS.ru кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Алена Минц.
По ее словам, уровень рисков при домашних родах несопоставим со стационаром. Вне медицинского учреждения врач лишен доступа к необходимой аппаратуре, лекарствам и помощи коллег, что критично в экстренной ситуации.
Минц подчеркнула, что даже дежурство скорой помощи у подъезда не гарантирует безопасности. Доставка роженицы и ребенка в больницу в случае осложнений требует времени, а в некоторых ситуациях счет идет на секунды для спасения жизни.
Специалист резюмировала, что только наличие операционной в непосредственной близости, как в родильном отделении, может обеспечить необходимые условия для оказания полноценной помощи, что в домашней обстановке невозможно.
Ранее сообщалось, что новорожденный ребенок девушки-блогера Айши, которая имеет 1,4 млн подписчиков в TikTok, скончался после родов в бассейне.