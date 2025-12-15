Ричмонд
Белоруска Арина Соболенко второй год подряд стала лучшей теннисисткой мира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд признана лучшим игроком мира.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска Арина Соболенко второй год подряд стала лучшей теннисисткой мира. Итоги традиционного ежегодного голосовая подвела проводит Женская теннисная ассоциация (WTA). Об этом сообщает БелТА.

Белоруска смогла получить около 80% участников опроса. В этом сезоне 27-летняя Арина Соболенко стала финалисткой девяти турниров, а четыре из них она выиграла. Кроме того, белорусская теннисистка смогла выиграть 63 из 75 проведенных поединков, а также установить рекорд по призовым деньгам за один сезон — 15 008 519 долларов. Соболенко весь 2025 год была первой ракеткой мира. Теперь она занимает 12-е место в списке лучших теннисисток всех времен по количеству недель на первой позиции.

