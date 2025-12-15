Белоруска Арина Соболенко второй год подряд стала лучшей теннисисткой мира. Итоги традиционного ежегодного голосовая подвела проводит Женская теннисная ассоциация (WTA). Об этом сообщает БелТА.
Белоруска смогла получить около 80% участников опроса. В этом сезоне 27-летняя Арина Соболенко стала финалисткой девяти турниров, а четыре из них она выиграла. Кроме того, белорусская теннисистка смогла выиграть 63 из 75 проведенных поединков, а также установить рекорд по призовым деньгам за один сезон — 15 008 519 долларов. Соболенко весь 2025 год была первой ракеткой мира. Теперь она занимает 12-е место в списке лучших теннисисток всех времен по количеству недель на первой позиции.
Ранее Арина Соболенко высказалась о смене гражданства.
Тем временем белоруска Дарья Домрачева рассказала, почему получила образование диетолога.
А еще мы узнали, что произошло после шоу Евгения Плющенко в Минске: ситуация вокруг Костылевой, Трусова выиграла спор, Щербакова получила кучу подарков: «Ну, это точно впервые в мире!».