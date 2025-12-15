Белоруска Арина Соболенко второй год подряд стала лучшей теннисисткой мира

Белоруска смогла получить около 80% участников опроса. В этом сезоне 27-летняя Арина Соболенко стала финалисткой девяти турниров, а четыре из них она выиграла. Кроме того, белорусская теннисистка смогла выиграть 63 из 75 проведенных поединков, а также установить рекорд по призовым деньгам за один сезон — 15 008 519 долларов. Соболенко весь 2025 год была первой ракеткой мира. Теперь она занимает 12-е место в списке лучших теннисисток всех времен по количеству недель на первой позиции.