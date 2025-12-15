Бузова объявила, что фильм «Равиоли Оли» с ее участием выйдет 5 февраля

Певица и телеведущая Ольга Бузова анонсировала выход на экраны 5 февраля первого полнометражного фильма «Равиоли Оли», в котором она сыграла главную роль.
«5 февраля выходит мой первый полнометражный фильм “Равиоли Оли”, где я сыграла главную роль!» — написала она в своем Telegram-канале.
Бузова опубликовала трейлер и пригласила зрителей в кино на просмотр фильма.
«Поверьте, это того стоит», — заявила певица.
Отметим, главную роль в фильме исполнила Бузова. По сюжету она приобретает убыточный завод по производству пельменей по совету своего спутника.
Ранее Бузова призналась, что мужчины, находясь рядом с ней, часто испытывают трудности из-за ее сосредоточенности на карьере и профессиональных достижениях.