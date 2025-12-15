Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бузова объявила, что фильм «Равиоли Оли» с ее участием выйдет 5 февраля

Актриса опубликовала трейлер кинокартины, в которой снялась в главной роли.

Источник: Аргументы и факты

Певица и телеведущая Ольга Бузова анонсировала выход на экраны 5 февраля первого полнометражного фильма «Равиоли Оли», в котором она сыграла главную роль.

«5 февраля выходит мой первый полнометражный фильм “Равиоли Оли”, где я сыграла главную роль!» — написала она в своем Telegram-канале.

Бузова опубликовала трейлер и пригласила зрителей в кино на просмотр фильма.

«Поверьте, это того стоит», — заявила певица.

Отметим, главную роль в фильме исполнила Бузова. По сюжету она приобретает убыточный завод по производству пельменей по совету своего спутника.

Ранее Бузова призналась, что мужчины, находясь рядом с ней, часто испытывают трудности из-за ее сосредоточенности на карьере и профессиональных достижениях.