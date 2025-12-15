Минлесхоз объявил конкурс на инновационные и цифровые проекты для управления лесным хозяйством

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 12 по 22 декабря будет проходить конкурсный отбор проектов заданий для включения в государственную научно-техническую программу «Инновационные и цифровые технологии в управлении лесным и охотничьим хозяйствами» на 2026−2030 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
Для участия в конкурсном отборе необходимо направлять проекты заданий в Белорусский государственный технологический университет (220006, Минск, ул. Свердлова, 13а, Носникову В. В., группа сопровождения «Леса Беларуси»).
Направляемые проекты заданий должны соответствовать приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2026−2030 годы.
В ведомстве обратили внимание, что проекты заданий должны быть представлены согласно формам, указанным в приказе Государственного комитета по науке и технологиям, в двух экземплярах.
Проекты заданий будут рассматриваться на научно-техническом совете Минлесхоза. Список приоритетных тем проектов размещен на сайте министерства. -0-