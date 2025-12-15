Минлесхоз объявил конкурс на инновационные и цифровые проекты для управления лесным хозяйством

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 12 по 22 декабря будет проходить конкурсный отбор проектов заданий для включения в государственную научно-техническую программу «Инновационные и цифровые технологии в управлении лесным и охотничьим хозяйствами» на 2026−2030 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.