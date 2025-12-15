Стало известно, кого из деятелей культуры назвали «Легендой сцены»

В эти минуты на исторической сцене Театра им. Вахтангова проходит 18-я церемония вручения независимой Международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала». Лучшие из лучших спектаклей, режиссеров, актеров, театров (в том числе, русские за рубежом) определяются любителями сцены путем интернет-голосования.
Особого внимания в 2025-м удостоились театральные проекты, посвященные 80-летию Великой Победы. В этой номинации было 15 претендентов, а в шорт-листе вместо трех остались пять названий.
Постановщиком торжественного вечера стал Юрий Квятковский, один из самых востребованных российских режиссеров, отметившийся в нынешнем сезоне двумя яркими спектаклями — «Кабала святош» с Николаем Цискаридзе и Константином Хабенским в МХТ им. Чехова и «Ревизор: комедия в стихах» в стиле хип-хоп в Московском Губернском.
Ведущими праздника стали актеры Аня Чиповская (она уже в третий раз играет эту «роль») и Денис Самойлов (у него дебют).
Лауреатами в самой престижной номинации премии «Звезда театрала» — «Легенда сцены» — в этом году названы 86-летняя актриса Малого театра Людмила Полякова, 93-летний дирижер и художественный руководитель Большого симфонического оркестра им. Чайковского Владимир Федосеев и отметивший минувшей осенью 90-летие артист Московского театра оперетты Герард Васильев.