Стало известно, кого из деятелей культуры назвали «Легендой сцены»

Постановщиком торжественного вечера стал Юрий Квятковский, один из самых востребованных российских режиссеров, отметившийся в нынешнем сезоне двумя яркими спектаклями — «Кабала святош» с Николаем Цискаридзе и Константином Хабенским в МХТ им. Чехова и «Ревизор: комедия в стихах» в стиле хип-хоп в Московском Губернском.