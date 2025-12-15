Родителям объяснили, как выбрать безопасные сладости для детей на Новый год

Без сладкого новогоднего подарка праздник у детей кажется неполным. Родители стремятся выбирать красивые наборы с конфетами, мармеладом и шоколадками, но среди десятков ярких упаковок легко потеряться и купить что-то вредное.
«Самый главный маркер для родителя — чем ярче и сложнее продукт, тем меньше в нем пользы. Классические магазинные конфеты, карамель, вафли, печенье и мармеладки почти всегда содержат избыток сахара, сиропов и искусственных добавок», — объяснила детский нутрициолог Алиса Басаева в беседе с aif.ru.
В числе безопасных сладостей — сухофрукты, ягоды, мед и хороший темный шоколад. Также подойдут домашние десерты, где родители контролируют состав. А вот магазинные конфеты, карамель, вафли и пирожные почти всегда содержат слишком много сахара, гидрогенизированных жиров и искусственных добавок, которые могут навредить ребенку.
Особое внимание стоит уделять ингредиентам. Подсластители, заменители сахара, искусственные красители, консерванты и молочные заменители могут провоцировать аллергию, повышать тягу к сладкому и перегружать организм. Чем проще состав и короче список ингредиентов, тем безопаснее сладость для ребенка.
