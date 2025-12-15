Председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович показал ещё одну гимназию, попавшую в жернова реформы образования.
"Гимназия села Новые Братушаны Единецкого района доживает свои последние дни. Скоро это здание будет заколочено, со временем исчезнут пластиковые окна, дрононепробиваемый шифер, двери, стулья, столы… Вместе с гибелью школы на вымирание обречен и сам населённый пункт, в котором когда-то кипела жизнь, сообщил Алексей Петрович.
Когда я начал снимать это видео, ко мне подошли две женщины — педагоги Братушанской гимназии. Тяжело было слушать их рассказ о том, как жителям села объявили о закрытии школы. Как плакали матери, как растерянно молчали отцы, как безнадёжно вздыхали учителя…
Смотрите и запоминайте, как убивали нашу страну «евроинтеграторы» и «оптимизаторы», лишая детей права на счастливое детство".
По его словам, детей планируют возить в соседние населённые пункты, поднимая их в ранние часы, что особенно тяжело для сельских семей. При этом Новые Братушаны — не единственный случай: в Единецком районе также планируется закрытие школы с русским языком обучения в селе Стольничены.
Алексей Петрович напомнил, что месяц назад вице-спикер парламента Дойна Герман заявляла с трибуны о наличии в стране 260 школ с русским языком обучения. Однако уже спустя две недели министр образования Дан Перчун объявил о планах закрыть или реорганизовать 73 школы, включая учебные заведения с русским языком обучения.
«Это очередное враньё и антинародные действия партии PAS. Под лозунгами “оптимизации” и “евроинтеграции” людей лишают элементарного — права на образование рядом с домом и на будущее для своих детей», — заявил Петрович, добавив, что подобные решения являются издевательством над самыми незащищёнными жителями сельской местности.
По его мнению, закрытие гимназии в Новых Братушанах — это ещё один шаг к социальному и демографическому упадку молдавского села.
Ранее Алексей Петрович рассказывал о закрытии гимназии в селе Исерлия, Басарабяского района.
Село Исерлия является центром коммуны, включающей ещё три населённых пункта. Таким образом, закрытие одной школы грозит фактически лишить доступа к образованию детей сразу из четырёх сёл.