Закрытие школы — приговор селу: В Молдове власти приговорили к ликвидации ещё одну гимназию

По его словам, детей планируют возить в соседние населённые пункты, поднимая их в ранние часы, что особенно тяжело для сельских семей. При этом Новые Братушаны — не единственный случай: в Единецком районе также планируется закрытие школы с русским языком обучения в селе Стольничены.