Между РФ и Украиной урегулировано большинство вопросов

По оценке США, сторонам конфликта — России и Украине — удалось согласовать около 90% спорных пунктов, связанных с потенциальным мирным урегулированием. Об этом агентству Reuters заявил представитель администрации Соединенных Штатов.
По оценке США, сторонам конфликта — России и Украине — удалось согласовать около 90% спорных пунктов, связанных с потенциальным мирным урегулированием. Об этом агентству Reuters заявил представитель администрации Соединенных Штатов.