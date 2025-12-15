Ричмонд
Между РФ и Украиной урегулировано большинство вопросов

По оценке США, сторонам конфликта — России и Украине — удалось согласовать около 90% спорных пунктов, связанных с потенциальным мирным урегулированием. Об этом агентству Reuters заявил представитель администрации Соединенных Штатов.

По оценке США, сторонам конфликта — России и Украине — удалось согласовать около 90% спорных пунктов, связанных с потенциальным мирным урегулированием. Об этом агентству Reuters заявил представитель администрации Соединенных Штатов.