Sky News: США считают, что Россия и Украина решили 90 процентов спорных вопросов

США считают, что по итогам последних переговоров около 90 процентов спорных вопросов между Россией и Украиной уже удалось урегулировать. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил телеканал Ske News со ссылкой на осведомленный источник.
— Гарантии безопасности стали основным направлением переговоров. После последних переговоров наблюдается движение сторону сужения вопросов между россиянами и украинцами, а также более глубокое обсуждение вопросов территорий, — говорится в материале.
По данным СМИ, президент США Дональд Трамп оказывает жесткое давление на своего коллегу из Украины Владимира Зеленского в попытках подтолкнуть его к уступкам в процессе мирного урегулирования.
Сам Трамп рассказал, что провел жесткие переговоры с лидерами Великобритании, Франции и Германии по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что в ходе разговора возникли «небольшие споры о людях», теперь стороны ждут ответов, прежде чем двигаться дальше.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп может отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, если решит, что мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно.