Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министр молодёжи и спорта ДНР погиб в боях под Красноармейском

Министр молодежи, спорта и туризма ДНР Михаил Мишин погиб в боях под Красноармейском в ДНР. Об этом заявил врио главы ведомства Евгений Ширшов.

«Михаил Викторович ушёл из жизни в боях под Красноармейском, защищая нашу Родину», — написал он в своём Telegram-канале.

На начальном этапе становления ДНР Мишин активно занимался вопросами возрождения и развития спорта. По словам Ширшова, именно его энергия, преданность и любовь к спорту стали фундаментом для дальнейшего развития спортивного движения. С началом СВО Мишин переключил свою деятельность на защиту Отечества, проявив мужество и стойкость в боевых действиях. Ширшов подчеркнул, что Мишин посвятил себя служению ДНР и защите её интересов, и его вклад в спорт, а также его подвиг, останутся в памяти.

Ранее стало известно о гибели в зоне СВО экс-заместителя градоначальника и главы комитета по архитектуре Челябинска Сергея Репринцева. Эту новость в соцсетях сообщил его боевой товарищ, участник СВО из Магнитогорска с позывным Юрист Константин Головин.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше