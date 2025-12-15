Нарисуем миллион: сколько зарабатывают российские современные художники

Одни люди восхищаются творчеством мастеров кисти и красок. Другие считают, что художник — несерьезная профессия, а рисование может быть только хобби, но никак не основным ремеслом. «Вечерняя Москва» узнала у художницы, лауреата конкурса «Золотая кисть. Возрождение» Анны Митрофановой, может ли живописец стать коммерчески успешным.
Живопись может быть ремеслом, и тогда, как и в любом бизнесе, нужно идти от клиента. За что люди готовы платить? За портреты своих детей и животных, натюрморты. Это нормальная работа, и я знаю художников, которые хорошо зарабатывают на жизнь подобными заказами. Живопись может также быть выражением своей души, когда ты просто не можешь оставлять эмоции внутри себя. Здесь тоже со временем можно стать коммерчески успешным. Но для этого необходима серьезная работа. Нужно активно вести соцсети, участвовать в выставках и ярмарках. Не всегда твои мысли и чувства очевидны, поэтому о них нужно рассказывать. Конечно, чтобы стать действительно коммерчески успешным, со временем необходимо стать резидентом одной из топовых галерей с широкой клиентской базой. И тогда уже твоими продажами будут заниматься профессионалы.
Виталий Комар и Александр Меламид.
Дуэт создателей соц-арта — направления в искусстве, пародирующего символику и приемы советского официоза. Художники придумали его в противовес американскому течению поп-арт. Их картина «Встреча Солженицына и Белля на даче у Ростроповича» в 2010 году была продана за $1 010 193 (79 766 352 рублей по сегодняшнему курсу).
Сергей Волков.
Один из художников, которые прославились в перестройку. Член объединения «Клуб авангардистов» с 1987 года. Его картина «Двойное видение. Триптих» в 2007 году была продана за $261 360 (20 637 377 рублей по сегодняшнему курсу). Скорее всего, покупатель не смог устоять перед обаятельной мордочкой кота.
Лев Табенкин.
Выразительность его образов достигается игрой цветов и теней. Художник награжден золотой медалью Festival of Baltic Sea Countries and Norway & Iceland. Его картина «Джазовый оркестр» в 2004 году ушла с молотка за $234 335 (18 503 442 рубля по сегодняшнему курсу).
Семен Файбисович.
Выразительные «картиныснимки» городской позднесоветской жизни. Особенно ценятся произведения 1980-х годов. Изобразил пейзажи Москвы: от прекрасных до неприглядных. Картину «Солдаты» в 2007 году продали за $633 790 (50 045 008 рублей по нынешнему курсу).
Виктор Пивоваров.
Один из основоположников московского концептуализма и изобретателей жанра концептуалистского альбома. Помимо занятия тем искусством, которое не принимала цензура, он сотрудничал с журналами «Мурзилка» и «Веселые картинки» и состоялся как иллюстратор. Его «Триптих со змеей» в 2000 году был продан за $251 239 (19 838 208 рублей по сегодняшнему курсу).
Валерий Кошляков.
Известен большеформатными картинами, посвященными памятникам мировой культуры. Работает с образами «мифических империй», совмещая греческую, римскую архитектуру и скульптуру, барокко и сталинский ампир. «Колоннада» в 2020-го была продана за $200 812 (15 856 416 рублей по сегодняшнему курсу).
ПОСМЕРТНАЯ СЛАВА.
Известно, что работы Ван Гога стали цениться только после его смерти. «Вечерняя Москва» вспомнила еще нескольких художников, которых постигла та же участь.
Поль Гоген. Этот французский художник был одним из основоположников постимпрессионизма и примитивизма. Умер он в бедности. Его картины стали высоко цениться только в 1920-е годы. Эль Греко. Этот испанский художник греческого происхождения предугадал популярность экспрессионизма. Он умер, не получив признания за свое творчество. Оно было забыто до XIX века, когда его стиль был переоценен критиками и художниками. Амедео Модильяни. Этот итальянский художник известен своими портретами в стилизованном виде. Он умер, будучи бедным и неизвестным. Его картины стали цениться только после его смерти, особенно после выставки в Венеции в 1922 году.
КАК НАУЧИТЬСЯ?
Хорошо поставленная рука позволяет художнику выполнять различные типы линий и мазков, быстро и в том месте, в котором нужно. Развить навык можно с помощью специальных упражнений.
По стойке «смирно».
Чертим по линейке несколько горизонтальных линий и затем уже от руки пытаемся их повторить 7−9 раз. Сначала делаем более короткие, затем доводим до длины всего листа. То же самое повторяем по вертикали.
Овальная история.
По линейке рисуем таблицу и делим ее на графы разной высоты. Затем стараемся заполнить ее эллипсами с одинаковым размером и наклоном так, чтобы они касались друг друга.
Почти головоломка.
Хаотично расставляем много точек и затем соединяем их прямыми линиями. Есть упрощенный вариант, когда можно вращать холст, и посложнее — когда нельзя.
Копировать не зазорно.
Делайте побольше быстрых набросков с натуры или фотографии. Это упражнение помогает развивать глазомер, работать с разными линиями, штриховкой и многим другим.
Красивый градиент.
Оттачивая штриховку, рисуем длинный горизонтальный прямоугольник и делим его на 10 одинаковых вертикальных прямоугольников. Каждая последующая клетка должна быть заштрихована темнее предыдущей.