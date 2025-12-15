Нарисуем миллион: сколько зарабатывают российские современные художники

Живопись может быть ремеслом, и тогда, как и в любом бизнесе, нужно идти от клиента. За что люди готовы платить? За портреты своих детей и животных, натюрморты. Это нормальная работа, и я знаю художников, которые хорошо зарабатывают на жизнь подобными заказами. Живопись может также быть выражением своей души, когда ты просто не можешь оставлять эмоции внутри себя. Здесь тоже со временем можно стать коммерчески успешным. Но для этого необходима серьезная работа. Нужно активно вести соцсети, участвовать в выставках и ярмарках. Не всегда твои мысли и чувства очевидны, поэтому о них нужно рассказывать. Конечно, чтобы стать действительно коммерчески успешным, со временем необходимо стать резидентом одной из топовых галерей с широкой клиентской базой. И тогда уже твоими продажами будут заниматься профессионалы.