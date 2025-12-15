Диброва рассказала о «перипитиях» с бывшим мужем

Модель Полина Диброва заявила, что поддерживает добрые отношения со своим бывшим мужем, шоуменом Дмитрием Дибровым. Ее слова приводит NEWS.ru.
«Как вы понимаете, есть все равно некие перипетии… но мы с огромным вниманием относимся друг к другу», — сказала она. Диброва отметила, что им с экс-супругом удаётся избегать конфликтов ради их общих детей.
По её словам, они старались сделать всё, чтобы сыновья как можно меньше переживали из-за развода.
Напомним, пара официально развелась в сентябре 2025 года. У Полины и Дмитрия трое общих детей.
